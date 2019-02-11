Супрун рассказала, что можно и нельзя делать во время беременности

Что действительно можно делать беременным, а от чего действительно стоит отказаться, чтобы не навредить ребенку, рассказала Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

Супрун подчеркнула, что беременным можно и нужно заниматься спортом. А наличие противопоказаний стоит уточнить у своего врача, но их на самом деле не так много: кровотечения, острые или хронические болезни, неконтролируемое давление.

Кроме того, беременным необходимо полноценно питаться. Не стоит забрасываться сладким или жареным, потому что хочется. Но при этом не существует какой-то особой диеты для беременных - все советы относительно сбалансированного питания взрослых остаются актуальными.

"Пейте достаточно воды, избегайте новых продуктов, не ешьте жареного и копченого и не переедайте", - советует бывшая глава Минздрава.

"Беременным женщинам можно летать самолетом. Если нет личных противопоказаний, то несколько перелетов не нанесут вреда ни здоровью беременной, ни малышу... Пейте достаточно воды и оденьте в дорогу компрессионные чулки - они помогут избежать отеков", - добавила она.

Супрун подчеркнула, что от алкоголя беременным нужно отказаться. Он вреден в любом количестве на всех сроках беременности, особенно ранних. "Весь алкоголь, который потребляет беременная, достается и малышу. А его печень и почки еще не способны выводить алкоголь из организма. Поэтому бокал вина для ребенка можно приравнять по последствиям к сильному похмелью у взрослых", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что девушка узнала, что ее беременность на самом деле опухоль. Также Корреспондент писал о том, что беременная бразильянка умерла по дороге на свадьбу.

Беременность спасла британке жизнь

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Источник: korrespondent.net