В Раде создали группы межпарламентских связей

В Верховной Раде созданы группы межпарламентских связей с Австрией, Данией, Израилем, Италией, Кубой и ОАЭ. Заседания групп межпарламентских связей состоялись 1 ноября в Верховной Раде, передает Информационное управление Аппарата Верховной Рады Украины.

По данным ВРУ, 35 народных депутатов решили создать депутатскую группу Верховной Рады по межпарламентским связям с Республикой Австрия. Группу возглавил член фракции политической партии “Слуга народа” Игорь Негулевский. Заместителем председателя избран член фракции политической партии “Слуга народа” Ткаченко, секретарем - члена этой же фракции Андрея Богданца.

Также состоялось заседание депутатской группы Верховной Рады по межпарламентским связям с Королевством Дания. Сопредседателями созданной группы стали член фракции политической партии “Оппозиционная платформа - за жизнь” Александр Колтунович и член фракции политической партии “Слуга народа” Виктория Подгорная.

Заместителем председателя группы избран член фракции политической партии “Европейская солидарность” Ирина Луценко, секретарем - член фракции политической партии “Слуга народа” Юлию Яцык. В группе изъявили желание работать 12 народных депутатов.

В депутатскую группу ВРУ по межпарламентским связям с Государством Израиль вошел 61 парламентарий. Сопредседателями этой группы были избраны члены фракции политической партии “Слуга народа” Александр Куницкий и Данил Гетманцев. Заместителями председателя — членов фракции политической партии “Слуга народа” Святослава Юраша, Владимира Крейденко, Юрия Камельчука, а также члена фракции политической партии “Голос” Александру Устинову и члена фракции политической партии “Оппозиционная платформа - За жизнь” Татьяну Плачкову.

Депутатскую группу Верховной Рады по межпарламентским связям с Итальянской Республикой создали 82 народных депутата, которые избрали ее сопредседателями члена фракции политической партии “Европейская солидарность” Сергея Алексеева и нардепа от фракции “Слуга народа” Дарью Володину.

Члены группы также избрали четырех заместителей председателей: членов фракции политической партии “Слуга народа” Егора Чернева, Сергея Ионушаса, Анастасию Ляшенко и члена фракции политической партии “Голос” Наталью Пипу.

Депутатская группа Верховной Рады по межпарламентским связям с Республикой Куба создана в составе 50 парламентариев. Председателем группы избран член фракции политической партии “Слуга народа” Олега Воронько.

Заместителями председателя избраны: членов фракции политической партии “Слуга народа” Николая Стефанчук, Евгения Брагарь, Владимира Козака, Алексея Леонова, Алексея Мовчана, Дмитрия Черного, а также внефракционного народного депутата Павла Бакунца и члена фракции политической партии “Голос” Ярослава Рущишина.

Кроме того, в Раде состоялось организационное заседание депутатской группы по межпарламентским связям с Объединенными Арабскими Эмиратами. В группе изъявили желание работать 113 народных депутата.

Сопредседателями избран член фракции политической партии “Слуга народа” Анну Пуртову и внефракционного народного депутата Александра Ковалева. Заместителями председателей избраны члены фракции политической партии “Слуга народа” Николай Тищенко, Павел Якименко, Александр Качура, Степан Чернявский и Игорь Негулевский.

Ранее в Верховной Раде девятого созыва определились с руководителями парламентских комитетов.

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Источник: korrespondent.net