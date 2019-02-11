У Зеленского показали, как Украина поздравила Китай с Днем независимости

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель опровергла информацию о том, что Украины якобы не поздравила Китай с Днем независимости.

"Спасибо за пристальное внимание к украино-китайским отношениям в вашем последнем посте. Отвечать на все пункты будет долго. Однако вот опровержения вашего первого пункта о том, что якобы Украина не поздравила Китай с Днем независимости. Поздравление было отправлено 1 октября как и положено. Мы просим проверять информацию перед ее распространением. Украина высоко ценит отношения с Китаем", - написала Мендель.

Этот пост Мендель написала в ответ на пост в соцсети Фейсбук директора экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолия Амелина, который написал, что 1 октября 2019 года Украина впервые за 27 лет не поздравила Китай с Днем Независимости, и теперь Украина не может расчитывать на поддержку Китая.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский сделал перепост публикации Мендель.

Ранее Владимир Зеленский поздравил бывшего главу правительства Австрии Себастьяна Курца с победой его партии на парламентских выборах.

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Источник: korrespondent.net