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02. 11. 2019

Белый дом готов к возможному импичменту Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа подготовлена к развитию событий, при котором американский лидер будет подвергнут импичменту. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в эфире телеканала Fox News.

"Мы, естественно, надеемся на то, что все придут в себя и поймут, что президент не сделал ничего плохого, но мы подготовлены к тому, что произойдет импичмент", - указала она.

Гришэм подчеркнула, что Палата представителей полного состава Конгресса США, вероятнее всего, проголосует за то, чтобы выдвинуть обвинения против действующего американского президента.

"Учитывая все их закрытые встречи и выборочные утечки показаний свидетелей, все изначально было подстроено таким образом, чтобы подвергнуть президента импичменту", - подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, демократы запустили процедуру импичмента Трампа из-за скандала вокруг его разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как утверждают оппоненты американского лидера, он во время звонка пытался оказать влияние на Зеленского с целью начать расследование деятельности в Украине сына экс-вице президента Джо Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Трамп и Зеленский отрицают давление в ходе разговора.

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Трамп нервничает. Как продвигается его импичмент 

Источник: korrespondent.net
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