В СБУ пожаловались на трудности в расследовании убийства Гандзюк

Начальник Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар надеется, что принятые меры помогут в ближайшее время найти объявленного в розыск подозреваемого в убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Алексея Левина (Москаленко) и будут обнародованы результаты по ряду расследуемых уголовных производств, которые связаны с нападением на Гандзюк.

"Сложность этого преступления в том, что основной организатор, подозреваемый Левин, находится в розыске. Надеемся, что в ближайшее время благодаря принятым мерам Службой безопасности, Интерполом, он будет найден. К сожалению, его показаний нам не хватает. Другие лица, Торбин и исполнители, дали показания, на которых, а также на других показаниях основывается подозрение Левину и Мангеру (главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру)", - сказал он в эфире телеканала "Украина".

Тиводар отметил, что следствие по делу Гандзюк продвигается, проверяются на причастность к преступлению не только экс-глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев и депутат Херсонского облсовета Евгений Рищук, а и другие лица, которые "могли заказать и заказали это страшное преступление".

"Но пока официальное подозрение вручено Мангеру как организатору и заказчику нападения на Гандзюк, что привело к ее смерти. К сожалению, достаточных, подчеркиваю, достаточных доказательств на сегодняшний день для сообщения о подозрении другим лицам, которые заказали нападение на Гандзюк, пока что, подчеркиваю, нет", - указал он.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины в ближайшее время продемонстрирует результат в расследовании пяти уголовных производств, связанных с делом убийства Екатерины Гандзюк.

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Источник: korrespondent.net