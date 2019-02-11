Итоги 1.11: Разведение сил и репарации за Донбасс

Украинцы не будут платить за восстановление ОРДЛО

Украинцы не будут платить за восстановление неподконтрольной части Донбасса, правительство должно потребовать от России репарации. С таким заявлением выступил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Пока мы можем говорить о возобновлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно", - сказал Криклий.

Фракция Порошенко заявила о преследовании Федины

Фракция Петра Порошенко Европейская солидарность заявила о преследовании своего депутата Софии Федины. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Возбуждение уголовных производств за высказывания члена нашей фракции Софии Федины и волонтера Маруси Зверобой является преследованием за взгляды и ограничением свободы слова в Украине", - говорится в заявлении.

Разведение сил в Золотом официально завершилось

Завершился этап разведения сил и средств с обеих сторон на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. Об этом говорится в вечерней сводке Операции объединенных сил.

"Представители СММ ОБСЕ, в частности с использованием БПЛА, выполнили верификацию проведенных нами мероприятий", – сообщили в пресс-службе ООС.

Нардеп Яременко уходит с поста главы комитета Рады

Председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко написал заявление о сложении полномочий из-за секс-скандала. Об этом он написал на своей странице в Facebook вечером в пятницу, 1 ноября.

"С целью спасения украинского парламентаризма от меня, а украинской журналистики в лице сайта Буквы от статей 163 и 182 Уголовного кодекса Украины, и учитывая мелкий политический шантаж трех фракций парламента, я написал заявление о сложении полномочий председателя комитета", – написал Яременко.

Макрона возмутили "украинские банды" во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью одному из журналов употребил фразу "нелегальные украинские банды".



В интервью он также сказал, что всеми силами хочет бороться против параллельных обществ и нелегальной иммиграции во Франции, упомянув при этом и украинцев.

В Петровском отложили разведение сил

Разведение сил в районе Золотого завершилось, а в районе Петровского будет отложено из-за обстрелов. Об этом на брифинге в пятницу, 1 ноября, сказал министр обороны Алексей Загороднюк.

"[В Золотом разведение] сейчас уже почти завершено, и территория полностью находится под контролем Министерства внутренних дел", - сказал министр.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net