На танкере возле Владивостока произошел взрыв, есть погибшие

На Дальнем Востоке в российском порту Находка, недалеко от Владивостока, произошел взрыв на танкере Залив Америка, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 2 ноября.

Отмечается, что всего на борту было девять человек. По версии следствия, на судне взорвалась газовоздушная смесь. В район происшествия отправили два спасательных буксира.

Известно, что во время взрыва на судне не было груза, оно было защищено от остатков нефтепродуктов. На танкере поврежден кабель-трасса, якорные устройства находятся в нерабочем состоянии. В Дальневосточной транспортной прокуратуре заявили, что разлива нефтепродуктов не произошло.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.3 ст.263 УК РФ).

Напомним, 11 октября в Красном море произошел взрыв на иранском танкере SABIITI примерно в 96 км от саудовского порта Джидда. Эксперты, изучающие причины инцидента, не исключили из списка версий возможность теракта, в том числе и ракетный удар.

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Источник: korrespondent.net