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02. 11. 2019

На Донбассе за сутки 13 обстрелов, ВСУ без потерь

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки, 1 ноября, 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные не понесли потерь, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в субботу, 2 ноября.

Враг применял запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы зафиксированы вблизи Старогнатовки, Талаковки, Новогнатовки, Водяного (дважды), Марьинки, Майорска, Луганского, Новолуганского (дважды), Хутора Вильного и Троицкого.

С начала этих суток сепаратисты огневой активности не проявляли. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, за сутки 31 октября сепаратисты совершили 15 обстрелов. Тогда были ранены два бойца ВСУ.

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Источник: korrespondent.net
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