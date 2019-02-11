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02. 11. 2019

В Канаде почти миллион человек без света из-за бури

В канадской провинции Квебек 980 тысяч человек остались без электроснабжения из-за непогоды. Об этом накануне сообщило CBC News.

Отмечается, что погиб по крайней мере один человек. В Бромонте, на южном берегу Монреаля, 63-летний мужчина погиб после того, как на него упало дерево. Он фотографировал еще одно поваленное дерево.

Еще один человек серьезно травмировался в Монреале вследствие удара вырванного ветром из здания кирпича.

Кроме того, из-за сильных ветров, которые местами достигали 90 км/ч, отменили сотни рейсов в международном аэропорту Монреаля, одном из наиболее загруженных аэропортов Канады.

В настоящее время с последствиями непогоды борются около 600 сотрудников Hydro-Quebec. Однако специалистам понадобится как минимум сутки, чтобы отреагировать на все 2100 инцидентов в регионе.

Ранее в октябре в Канаде объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада в провинции Манитоба. Там за короткий срок выпало 60 см снега. Были повреждены электропередачи более 53 тысяч жилых домов, государственных учреждений и магазинов.

А в сентябре в Канаде 500 тысяч человек остались без света из-за урагана Дориан. Высота волн на канадском побережье Атлантического океана при прохождении стихии достигала 15 метров.

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Источник: korrespondent.net
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