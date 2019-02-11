Закон о борьбе с рейдерством вступил в силу

Закон №1056-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности, который направлен на борьбу с рейдерством, вступил в силу в субботу, 2 ноября.

Ранее закон был опубликован в газете Голос Украины и вступил в силу через 10 дней со дня опубликования.

Согласно документу, упраздняется деятельность аккредитованных госрегистраторов. Это связано с тем, "значительное их количество принимало активное участие в сомнительных или и откровенно преступных регистрационных действиях".

Также вводится обязательное нотариальное удостоверение договоров об отчуждении корпоративных прав, а нотариальное действие и государственная регистрация прав будут осуществляться одновременно.

Закон вносит изменения в статью 166 Кодекса об административных правонарушения. Сумма штрафа должностному лицу за несоблюдение сроков регистрации предприятия или организации вырастет с 200-400 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг) до 400-600 нмдг. За повторное нарушение в течение года предусмотрено от 500 до 1000 нмдг (было от 300 до 500 нмдг).

Законом также предусмотрено повышение ответственности за нарушение регистрационных процедур.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении закон о защите права собственности, основная цель которого – снизить количество рейдерских захватов. Документ поддержали 284 депутата.

А 21 октября стало известно, что президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

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Источник: korrespondent.net