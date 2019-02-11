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02. 11. 2019

Трамп определился с новым министром внутренней безопасности США

Президент США Дональд Трамп назвал имя нового министра внутренней безопасности страны (МВБ). Ведомство возглавит начальник отдела стратегии МВБ Чед Вулф, сообщил американский лидер журналистам в Вашингтоне в пятницу, 1 ноября.

"Посмотрим, что произойдет. У нас там работают прекрасные люди", – сказал президент США.

Со своей стороны пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли сообщила, что нынешний исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макалилан покинет этот пост к 11 ноября и ему на смену придет Чед Вулф, возглавлявший отдел стратегии в этом министерстве. Макалилан объявил об уходе в отставку в октябре текущего года. Он был назначен и.о. главы МВБ в апреле 2019-го.

Чед Вулф станет уже пятым руководителем министерства внутренней безопасности США с тех пор, как Трамп в январе 2017 года занял пост президента. Трамп использует МВБ в качестве одного из главных инструментов в борьбе с нелегальной миграцией в США.

Напомним, в начале апреля ушла в отставку министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Именно ее заменил тогда Кевин Макалилан.

А в сентябре Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net
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