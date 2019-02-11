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02. 11. 2019

Глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую

Делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто) посетила с рабочим визитом участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в субботу, 2 ноября.

Указано, что целью визита была демонстрация поддержки Украины, получение актуальной информации относительно развития ситуации по безопасности и действий сепаратистов.

"Представители делегации выразили обеспокоенность относительно конфликта, который продолжается на востоке Украины и продолжает негативно сказываться на жизни и благополучии гражданского населения, проживающего вблизи линии соприкосновения", – говорится в сообщении.

Также Хаависто положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.

От украинской стороны делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

Cмотрите фотогалерею: Глава МИД Финляндии посетил Станицу Луганскую

В начале октября стало известно, что завершился первый этап разведения войск в Станице Луганской. А через два дня там открыли обходной мост.

Напомним, в Офисе президента планируют открыть новый мост в Станице Луганской уже 27 ноября.

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Источник: korrespondent.net
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