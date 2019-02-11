Лента RSS
Подписаться на ленту
02 ноября 2019, суббота, 12:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,29
02. 11. 2019

В США на авиашоу разбился военный самолет

В американском штате Флорида во время авиационного шоу произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб пилот военного самолета. Об этом накануне сообщил телеканал CNN.

"Один человек погиб во второй половине дня пятницы в результате авиакатастрофы на авиашоу Стюарт в штате Флорида", – заявил пресс-секретарь Национального совета безопасности на транспорте Питера Кнудсона.

Как уточнили в Федеральном управлении авиации США, крушение потерпел военный самолет Grumman OV-1 Mohawk около 13:15 по местному времени. О причинах аварии не сообщается.

В пятницу прошел первый из трех дней авиашоу Стюарт в штате Флорида. Местная власть заявила, что прочие из мероприятий, запланированных на этот день, перенесен на субботу.

На прошлой неделе над ранчо в американском штате Техас столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека, еще один пострадал.

Ранее в октябре на юго-востоке США разбился учебно-тренировочный самолет Королевских ВВС Канады CT-144 Tutor. Пилот успел катапультироваться.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.