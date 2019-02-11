Эпидемии дифтерии в Украине нет – Минздрав

Ситуация с дифтерией в Украине под контролем и речь об эпидемии не идет. Об этом сказала министр здравоохранения Зоряна Скалецкая в интервью ВВС Украина, опубликованном в субботу, 2 ноября.

"Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем", – заявила министр.

По словам Скалецкой, в прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен доз списали, потому что закончился срок годности.

"То есть 141 флакон – это и была потребность Украины в сыворотке", – сказала она.

Чиновница отметила, что в этом году в Украине есть 200 флаконов сыворотки, еще дополнительно 150 или 170 передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи. Еще 100 доз предоставят посольства, в случае необходимости.

"То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки, и этого количества лекарств достаточно", – заверила министр.

Она подчеркнула, что лекарства распределены в регионах, и области обмениваются между собой.

Кроме того, она отметила, что количества вакцин достаточно, чтобы поднять общий уровень вакцинации в Украине.

"Если у вашего семейного врача нет вакцин, это значит, что где-то не сработала местная власть – областная государственная администрация, департаменты здравоохранения. По регионам вакцины развезли, области должны были передать дальше на учреждения. Если не передали, это также означает, что главный врач не позаботился, не обратился, не запросил", – резюмировала Скалецкая

Напомним, в Ужгороде зафиксирована вспышка дифтерии в местном университете. Вбольницы попали 17 человек. У большинства были обнаружены клинические признаки дифтерии. Из-за дифтерии на Закарпатье объявили чрезвычайную ситуацию локального характера.

Также сообщалось, что в Киеве подтверждены два случая заболевания дифтерией.

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Источник: korrespondent.net