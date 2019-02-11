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02. 11. 2019

В Кировоградской области юноша купил у бабушки грибы и попал в реанимацию

В Кировоградской области юноша из города Александрия отравился грибами, которые купил у продавщицы на стихийном рынке. Об этом накануне сообщил региональный лабораторный центр Минздрава.

"18-летний житель г. Александрия, Кировоградской области, полакомившись неизвестными грибами, которые купил у бабушки на стихийном рынке, сразу оказался на больничной койке", – говорится в сообщении.

Парень почувствовал себя плохо и обратился к врачам. Его госпитализировали. Сейчас он в состоянии средней тяжести находится в реанимации.

По данным лабораторного центра, с начала года это уже второй случай отравления грибами в Кировоградской области. В прошлом году отравились 13 человек, двое – умерли.

Так, 30 сентября стало известно, что в Александрии из-за отравления грибами скончалась 19-летняя девушка, а ее 46-летняя мать была госпитализирована.

Ранее в неподконтрольном Луганске семья из трех человек отравилась грибами. Двое пострадавших скончались.

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Источник: korrespondent.net
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