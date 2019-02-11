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02. 11. 2019

В Хмельницкой области перевернулся автобус: восемь пострадавших

На окраине села Должок Каменец-Подольского района опрокинулся рейсовый автобус. Травмировано не менее восьми человек, сообщает управление Нацполиции в Хмельницкой области в субботу, 2 октября.

Указано, что автобус сообщением Залесье-1 – Каменец-Подольский съехал в кювет и перевернулся. 31-летний водитель и семь пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести, пострадавших доставили в больницу.

По предварительной информации, в транспортном средстве заклинило колесо, но окончательные выводы о причинах аварии можно будет сделать только после получения результатов автотехнической экспертизы и по завершению расследования.

В полиции отметили, что в дальнейшем информация о ДТП будет уточняться. Детали и причины происшествия устанавливаются.

Cмотрите фотогалерею: В Хмельницкой области перевернулся автобус: восемь пострадавших

Напомним, в ночь на субботу в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло три аварии с участием шести машин. Несколько человек получили ушибы и рассечения, но от госпитализации отказались. Двое водителей сбежали с места ДТП.

Ранее в пятницу в Беляевском районе Одесской области в результате ДТП погибли два человека и еще трое пострадали. Среди пострадавших оказалась беременная женщина.

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Источник: korrespondent.net
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