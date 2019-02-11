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02. 11. 2019

Во Франции задержали грузовик с десятками нелегалов

Полиция Франции задержала грузовик на юге страны, в котором укрывался как минимум 31 выходец из Пакистана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление местной прокуратуры в субботу, 2 ноября.

Отмечается, что за рулем машины также был пакистанец, он задержан. Грузовик с виду не вызвал подозрения у полиции, его остановили для рутинной проверки на автобане неподалеку от границы с Италией.

Всех мигрантов, среди которых были трое подростков, в соответствии с определенными процедурами передали властям Италии.

Ранее на этой неделе во Франции обнаружили восемь обмороженных мигрантов в холодильной фуре. Грузовик направлялся в Великобританию.

Напомним, 23 октября в Великобритании нашли грузовик с 39 трупами. Люди погибли от переохлаждения. Сегодня стало известно, что все погибшие были гражданами Вьетнама.

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Источник: korrespondent.net
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