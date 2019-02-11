Украина усилит динамику отношений с ЕС – Кабмин

Пятое заседание Комитета ассоциации Украина-ЕС, которое состоится 5 ноября в Брюсселе, является важным событием, которое усилит динамику отношений с Евросоюзом. Об этом сказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба, сообщает пресс-служба Кабмина в субботу, 2 ноября.

По его словам, во время мероприятий в рамках заседания Комитета будут установлены профессиональные контакты между представителями новой украинской власти и институтов ЕС, в частности, Еврокомиссии. Также будут обсуждаться идеи дальнейшей интеграции, которые лягут в основу документов, которые будут в декабре приняты Советом ассоциации.

"Мы имеем все основания сказать, что интенсивность диалога Украина-ЕС будет только наращиваться", – сказал Кулеба.

Кроме того, на заседании Комитета будет обсуждаться широкий спектр вопросов, связанных с политическим, экономическим и секторальным сотрудничеством. Отдельный блок будет посвящен мониторингу выполнения Соглашения об ассоциации и обновлению приложений к Соглашению.

Отмечается, что Совет ассоциации в декабре планирует подытожить предыдущие достижения Украины на пути приближения к ЕС и расширить процессы интеграции. Ожидается проработка конкретных совместных шагов по дальнейшей секторальной интеграции Украины в цифровой и отдельные энергетические рынки ЕС, упрощение условий по торговле с ЕС, в сфере юстиции, свободы и безопасности, а также получении "промышленного безвиза" (соглашение ACAA).

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил Еврокомиссии о намерениях Украины насчет членства в ЕС. По его словам, через пять лет Киев хочет максимально приблизиться к членству ЕС и подтверждает намерения действиями.

Напомним, президент Владимир Зеленский подтвердил курс Киева на евроинтеграцию, заявив, что, к сожалению, не все страны Европы хотят видеть Украину членом блока.

Также сообщалось, что Украина лидирует в мире по позитивному отношению к ЕС. Украина – четвертая среди опрошенных. Согласно исследованию, в Украине 79% респондентов положительно относятся к Евросоюзу.

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Источник: korrespondent.net