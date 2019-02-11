На таможне в Николаеве миллионные злоупотребления – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабные злоупотребления чиновников Николаевской таможни ГФС. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в субботу, 2 ноября.

"В течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур. При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что в ходе обысков изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

Открыто уголовное производство по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины).

Напомним, 31 октября СБУ и ГБР проводили на Николаевской таможне обыски по делу о контрабанде минеральных удобрений почти на 163 млн гривен во времена бывшего руководства.

Начальник областной таможни Роман Криль заявил, что лично подал информацию в ГБР о возможных неправомерных действиях бывшего руководства.

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Источник: korrespondent.net