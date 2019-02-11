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02. 11. 2019

В Украину возвращается теплая погода

В Украину придут воздушные массы с Атлантики, которые принесут тепло, ветер и нагонят тучи в воскресенье 3 ноября. Об этом сообщает в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, гость атлантического происхождения "выживет" антициклон, который довольно долго определял холодную и сухую погоду. Поэтому стоит ожидать кардинальных изменений погоды.

Циклон принесет потепление до +9...+16 градусов. Правда, при этом солнце закроют мощные облака, а безветрие или тихие дуновения сменятся штормовым южным ветром. Его порывы будут достигать 15-22 м/с.

В течение дня температура воздуха на юге и западе составит +12...+18 градусов, на востоке - +6...+10 градусов.

В западных, северных и местами в центральных областях пройдут дожди. На юге и востоке осадки маловероятны.

В Киеве воскресенье будет ветреным, облачным, с периодическими дождями. Воздух прогреется до +10...+12 градусов.

В начале новой рабочей недели в Украине еще больше потеплеет. Возможно, даже придется раздеться до футболок и трендовых джинсов с дырками, как обещает синоптик.

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Источник: korrespondent.net
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