Яременко заявил о нарушении журналистами закона

Нардеп от партии Слуга народа Богдан Яременко считает, что в рамках последней истории с перепиской не нарушил ни один закон, в то время как журналисты нарушили как минимум две статьи Уголовного кодеска Украины. Видео с комментарием Яременко опубликовал канал Pavlovsky News в YouTube в ночь на 2 ноября.

"Все, о чем мы можем говорить, - это фотокарточки, снятые с моего телефона незаконно... Судя по тому, что это (скриншоты, - ред.) выдавалось партиями, то есть у людей большой запас всего этого, снятого с моего телефона. А это называется незаконные следственные действия", - сказал он.

Депутат отметил, что журналисты должны собирать информацию и пояснять факты, а не распространять "какие-то картинки".

"И на основании этого полстраны и половина Facebook делают выводы, что Яременко занимается проституцией... С точки зрения права, очевидно, не о чем говорить. Судить можно на основании максимально полной информации. Все остальное - голословные, манипулятивные суждения", - заявил депутат.

Напомним, журналисты поймали Яременко на переписке с проституткой, в ходе которой обсуждались условия встречи. Сам депутат заявил, что это была якобы специально устроенная им провокация против журналистов.

Позже выяснилось, что и на следующий день Яременко в сессионном зале парламента рассматривал девушек по приложению Tinder в смартфоне.

После скандала он написал заявление об уходе с поста председателя парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Новые переписки Яременко с девушками в Раде

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Источник: korrespondent.net