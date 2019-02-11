Лента RSS
Подписаться на ленту
02 ноября 2019, суббота, 20:12
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,29
02. 11. 2019

Турция пригрозила направить в Европу террористов

Власти Турции обвинили Евросоюз в безответственном отношении к боевикам террористической организации "Исламское государство", которые находятся в лагерях для пленных на севере Сирии, пишет агентство Reuters 2 ноября.

"Это просто неприемлемо и безответственно", - заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, имея в виду ситуацию, при которой Анкара должна заниматься проблемой в одиночку.

По его словам, если в обозримом будущем отношение отдельных стран и Брюсселя к проблеме не поменяется, Турция может начать отправлять пленных террористов в Европу.

До недавнего времени пленных боевиков ИГИЛ охраняли в лагерях сирийские курды. Но после начала операции турецкой армии Источник мира контроль перешел к военным этой страны. Анкара хотела занять часть сирийской территории, чтобы поселить там беженцев из Сирии.

Ранее с призывами судить содержащихся в лагерях боевиков на их родине в европейских странах выступало руководство США.

Напомним, что Трамп подвергся критике после решения вывести американских солдат из целого ряда районов на севере Сирии. Часть военных городков и аэродромов, которые контролировала армия США в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака, заняли солдаты правительственной армии Сирии и российская военная полиция.

Москва также договорилась с Анкарой о совместном патрулировании границы в районе зоны разграничения между турецкой армией и курдскими военными формированиями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.