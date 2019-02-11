РПЦ прекращает общение с главой Элладской церкви из-за ПЦУ

Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской православной церкви.

Отныне патриарх Кирилл в ходе богослужений не будет поминать архиепископа Афинского Иеронима II, объяснил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала Россия-24 в 2 ноября. По его словам, это может произойти уже на службе 3 ноября.

Позиция РПЦ связана с решением Церкви Эллады признать Православную церковь Украины. При этом РПЦ продолжит общение "со всеми теми архиереями, которые не признают украинский раскол", подчеркнул Иларион.

Автокефалия ПЦУ

В начале декабря 2018 года объединительный поместный собор в Киеве принял решение о создании единой ПЦУ и избрал митрополита Епифания ее предстоятелем. Вселенский патриарх Варфоломей 5 января 2019 года подписал томос о предоставлении ПЦУ автокефалии, а на следующий день передал его Епифанию.

В середине октября Элладская православная церковь первой признала ПЦУ. Митрополит Епифаний назвал этот шаг открытием возможности для взаимодействия двух поместных церквей "во всех сферах".

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Источник: korrespondent.net