Берлин оценил роль Горбачева в объединении Германии

Политика президента СССР Михаила Горбачева стала одним из факторов, который привел к объединению Германии. Об этом говорится в статье министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса, опубликованной на сайте ведомства 2 ноября к 30-летию падения Берлинской стены.

Как пишет Маас, 9 ноября немцы не только отмечают годовщину падения стены, но также чествуют мужество, с которым народы Центральной и Восточной Европы добились свободы и демократии.

Немцы знают, кому обязаны своим счастьем: не только сотням тысяч жителей Восточной Германии, но и движениям против "железного занавеса" в других странах, говорится в статье.

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"И мы обязаны этим не только нашим друзьям и союзникам на Западе, но также политике гласности и перестройки Горбачева, которая проложила путь к воссоединению", - пишет немецкий дипломат.

По мнению Мааса, сегодня европейцы должны вместе сформулировать и реализовать политику в отношении России и Китая, а также прилагать больше усилий для урегулирования ситуации в Донбассе, Сирии и Ливии.

Как пишет Маас, призывы Варшавы, Берлина или Парижа по отдельности не слышат в Москве, Пекине "и, к сожалению, все чаще в Вашингтоне".

Ранее сообщалось, что Горбачев и Кравчук поспорили о причинах развала СССР.

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Источник: korrespondent.net