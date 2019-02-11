Разведение сил в Золотом: как выглядят позиции

В Золотом Луганской области завершилось разведения сил и средств, а 3 ноября начнется процесс разминирования и демонтажа демилитаризованной зоны. Об этом сообщил руководитель украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращения огня Александр Борщевский 2 ноября, пишет Радио Свобода.

В СЦКК также сообщили журналистам, что разведение на третьем участке вблизи населенного пункта Петровское Донецкой области не произойдет в связи с обстрелами непосредственно в зоне разведения.

Радио Свобода также показало как выглядят новые позиции и что происходит в демилитаризованной зоне.

В конце прошлой недели в Нацполиции сообщили, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4. Позже добровольцы заявили, что информация об их разоружении преувеличена.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net