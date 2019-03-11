Турция пригрозила отправить заключенных членов ИГ в ЕС



Захваченные члены экстремистской группировки Исламское государство будут отправлены обратно в свои страны. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Reuters.

При этом он выразил недовольство бездействием Европы в данном вопросе.

"Для нас это неприемлемо. Кроме того, это безответственно", – сказал Сойлу о действиях Европы, которая пытается оставить Турцию наедине с проблемой решения дальнейшей судьбы пленных боевиков ИГ.

За последний месяц Турция захватила несколько сбежавших членов ИГ в северо-восточной Сирии после начала там военной операции.

Захваченные члены ИГ являются выходцами из иностранных государств, которые лишают их гражданства, из-за чего Турция не может их экстрадировать.



Некоторые страны ЕС готовы принять боевиков ИГ – Трамп

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправят их в страны происхождения, в частности в европейские.

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Источник: korrespondent.net