Лента RSS
Подписаться на ленту
03 ноября 2019, воскресенье, 00:33
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,05
  • € 2,29
03. 11. 2019

Турция пригрозила отправить заключенных членов ИГ в ЕС


Захваченные члены экстремистской группировки Исламское государство будут отправлены обратно в свои страны. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает Reuters.

При этом он выразил недовольство бездействием Европы в данном вопросе.

"Для нас это неприемлемо. Кроме того, это безответственно", – сказал Сойлу о действиях Европы, которая пытается оставить Турцию наедине с проблемой решения дальнейшей судьбы пленных боевиков ИГ.

За последний месяц Турция захватила несколько сбежавших членов ИГ в северо-восточной Сирии после начала там военной операции.

Захваченные члены ИГ являются выходцами из иностранных государств, которые лишают их гражданства, из-за чего Турция не может их экстрадировать.

Некоторые страны ЕС готовы принять боевиков ИГ – Трамп

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США не собираются держать у себя захваченных ранее в Сирии террористов и отправят их в страны происхождения, в частности в европейские.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эротические фантазии взрослого человека:
Хочу, чтобы кто-нибудь жадно сорвал с меня ответственность и грубо вошёл в мое положение.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.