ООН назвала число убитых мирных граждан на Донбассе

С начала конфликта на Донбассе число жертв среди мирных жителей превысило три тысячи и составляет 3330 убитых, сообщает пресс-служба Организации Объединенных Наций.
Украина: шестой год войны— ООН (@UnitedNationsRU) November 2, 2019
🛑Убито более 3 330 мирных граждан
🛑Ранено до 9 000
🛑В результате конфликта появилась 427 км "линия соприкосновения", перекрывшая доступ к основным услугам
🛑1,3 млн человек стали внутренними переселенцами
🛑3,5 млн нуждаются в помощи https://t.co/LmI5C6tb9r
Зеленский о Крыме и Донбассе: Шоковая терапия
Ранее сообщалось, что наблюдатели ОБСЕ констатируют резкое увеличение количества взрывов на Донбассе.
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Источник: korrespondent.net
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