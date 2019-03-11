Трамп заявил о скорой встрече с Зеленским



Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме, пишет в воскресенье, 3 ноября, Reuters.



По словам американского президента, он хотел бы, чтобы встреча состоялась в скором времени в Белом доме. Трамп уверен, что Зеленский примет его приглашение.



"Я хотел бы, чтобы он приехал в Белый дом, если бы он хотел приехал. И я думаю, что он хотел бы приехать", – сказал президент США.



Напомним, предыдущие переговоры Трампа и Зеленского состоялись 25 сентября в Нью-Йорке, в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.



Выяснилось, что в ходе беседы американский президент попросил своего украинского коллегу начать расследование деятельности Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.



Как ожидается, Джо Байден будет конкурентом господина Трампа на президентских выборах 2020 года. Палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, дающую юридическое основание процессу импичмента Трампа.

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Источник: korrespondent.net