Немецкий город объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию"

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.

Городские власти заявили, что ситуация с действиями ультраправых в городе стала критичной.

В резолюции отмечается, что в результате сложившейся ситуации открытое демократическое общество оказалось под угрозой.

Действия радикальных экстремистов в городе участились, и призвали жителей города помочь жертвам насилия и защитить меньшинства.



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Напомним, ранее во Франции задержали группу ультраправых, планировавших атаки на евреев.

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Источник: korrespondent.net