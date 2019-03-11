Немецкий город объявил "нацистскую чрезвычайную ситуацию"

Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
Городские власти заявили, что ситуация с действиями ультраправых в городе стала критичной.
В резолюции отмечается, что в результате сложившейся ситуации открытое демократическое общество оказалось под угрозой.
Действия радикальных экстремистов в городе участились, и призвали жителей города помочь жертвам насилия и защитить меньшинства.
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Напомним, ранее во Франции задержали группу ультраправых, планировавших атаки на евреев.
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Источник: korrespondent.net