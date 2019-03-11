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03. 11. 2019

В Гонконге задержали более 200 протестующих


Полиция Гонконга задержала более 200 участников протестов, которые прошли в разных районах города, сообщает Reuters.

Для разгона демонстрантов правоохранительные органы применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы.

Отмечается, что протестующие устраивали поджоги, бросали в сотрудников полиции бутылки с зажигательной смесью и кирпичи, а также громили магазины и офисы компаний, которые они считают пропекинскими.

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.

Демонстранты также выдвигают еще четыре требования, в числе которых освобождение всех задержанных участников протестных акций и демократизация избирательной системы Гонконга.

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Источник: korrespondent.net
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