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03. 11. 2019

США и Южная Корея могут снова отменить совместные учения


Вашингтон и Сеул могут вновь отложить совместные учения, сообщает агентство Ренхап
со ссылкой на информированные источники. 
 
По их словам, таким образом командование намерено поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. 
 
Речь идет о маневрах военно-воздушных сил Vigilant ACE, которые проводятся каждый год в декабре. Вместо этого США и Южная Корея рассматривают возможность проведения собственных воздушных учений в декабре.
 
В прошлом году учения были также отменены на фоне диалога с северокорейской стороной о денуклеаризации.

НАТО проводит учения со сценарием атомной войны
 
Напомним, ранее Япония выступила против американских учений на Окинаве.

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Источник: korrespondent.net
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