США и Южная Корея могут снова отменить совместные учения



Вашингтон и Сеул могут вновь отложить совместные учения, сообщает агентство Ренхап

со ссылкой на информированные источники.

По их словам, таким образом командование намерено поддержать дипломатические усилия по денуклеаризации Корейского полуострова.



Речь идет о маневрах военно-воздушных сил Vigilant ACE, которые проводятся каждый год в декабре. Вместо этого США и Южная Корея рассматривают возможность проведения собственных воздушных учений в декабре.



В прошлом году учения были также отменены на фоне диалога с северокорейской стороной о денуклеаризации.



НАТО проводит учения со сценарием атомной войны



Напомним, ранее Япония выступила против американских учений на Окинаве.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net