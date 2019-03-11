Итоги 02.11: Ситуация с дифтерией, залог Дубневичу

Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов
Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на два млрд долларов и достигло 22,9 млрд долларов, подсчитал Forbes. Это произошло после того, как Tesla представила отчет о прибыли в третьем квартале 2019 года.
В Украине вступил в силу закон для борьбы с рейдерством
Закон №1056-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности, который направлен на борьбу с рейдерством, вступил в силу.
Закон должен усилить защиту прав собственности и улучшить инвестиционный климат. Упраздняется пост госрегистратора, а за нарушение регистрационных процедур повышена ответственность.
В Минздраве уверяют, что эпидемии дифтерии в Украине нет
Ситуация с дифтерией в Украине под контролем и речь об эпидемии не идет. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем", – отметила она.
По словам министра, Украина может рассчитывать на 450 флаконов сыворотки против дифтерии, и этого количества лекарств достаточно.
Нафтогаз подал новый иск против Газпрома
Украинская госкомпания Нафтогаз подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании Газпром, касающийся контракта на транзит газа, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. Речь идет о встречных исковых требованиях, которые украинская сторона предъявляет российской компании.
Суд назначил Дубневичу залог в 100 миллионов гривен
Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен.
Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - пять дней. Суд обязал Дубневича сдать паспорта и носить электронный браслет.
Украина начала отбор газа из подземных хранилищ
Подземные хранилища Украины впервые с весны перешли к отбору природного газа в связи с похолоданием и началом отопительного сезона. Об этом сообщил председатель компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.
"В Украину пришло похолодание и включилось ТКЭ (предприятия теплокоммунэнерго – ред.). Как результат – потребление увеличилось до 110 млн кубометров в сутки. Поэтому начался отбор газа из ПХГ – 20 млн в сутки", – сказал он.
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Источник: korrespondent.net
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