Итоги 02.11: Ситуация с дифтерией, залог Дубневичу



Маск разбогател за неделю на два миллиарда долларов

Состояние основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска за неделю выросло на два млрд долларов и достигло 22,9 млрд долларов, подсчитал Forbes. Это произошло после того, как Tesla представила отчет о прибыли в третьем квартале 2019 года.

В Украине вступил в силу закон для борьбы с рейдерством

Закон №1056-1 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите права собственности, который направлен на борьбу с рейдерством, вступил в силу.

Закон должен усилить защиту прав собственности и улучшить инвестиционный климат. Упраздняется пост госрегистратора, а за нарушение регистрационных процедур повышена ответственность.

В Минздраве уверяют, что эпидемии дифтерии в Украине нет

Ситуация с дифтерией в Украине под контролем и речь об эпидемии не идет. Об этом заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. "Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем", – отметила она.

По словам министра, Украина может рассчитывать на 450 флаконов сыворотки против дифтерии, и этого количества лекарств достаточно.

Нафтогаз подал новый иск против Газпрома

Украинская госкомпания Нафтогаз подала новый иск в Стокгольмский арбитраж против российской компании Газпром, касающийся контракта на транзит газа, сообщил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко. Речь идет о встречных исковых требованиях, которые украинская сторона предъявляет российской компании.

Суд назначил Дубневичу залог в 100 миллионов гривен

Высший антикоррупционный суд постановил отказать в применении меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата Ярослава Дубневича и назначил залог в размере 100 миллионов гривен.

Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - пять дней. Суд обязал Дубневича сдать паспорта и носить электронный браслет.

Украина начала отбор газа из подземных хранилищ

Подземные хранилища Украины впервые с весны перешли к отбору природного газа в связи с похолоданием и началом отопительного сезона. Об этом сообщил председатель компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон.

"В Украину пришло похолодание и включилось ТКЭ (предприятия теплокоммунэнерго – ред.). Как результат – потребление увеличилось до 110 млн кубометров в сутки. Поэтому начался отбор газа из ПХГ – 20 млн в сутки", – сказал он.

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Источник: korrespondent.net