ГБР подозревает в мошенничестве работника СБУ и экс-полицейского

Следователи николаевского теруправления ГБР подозревают в мошенничестве сотрудника СБУ и бывшего полицейского. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в воскресенье, 3 ноября.

Подозреваемые - бывший работник Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области и действующий оперуполномоченный Главного управления военной контрразведки Департамента контрразведки СБУ.

Установлено, что они ввели в заблуждение гражданку, которая хотела получить решение суда о снятии ареста со своего имущества - грузового автомобиля ГАЗ.

"Для этого они предложили женщине услуги посредничества и побудили передать через них неправомерную выгоду в сумме 1000 долларов якобы должностным лицам Котовского горрайонного суда Одесской области", - сообщает ГБР.

В результате женщина передала правоохранителям 15 500 гривен, которые были перечислены на карточку одного из них.

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ГБР.

Преступление квалифицировано как мошенничество (ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины) и предоставление неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 3 ст. 369 УКУ).

Напомним, что ранее на Кировоградщине депутату вручили подозрение в вымогательстве. Депутат горсовета Светловодска требовал заплатить ему 35 тысяч гривен несуществующего долга, когда был директором коммунального предприятия.

Также сообщалось, что вымогатели требовали у бизнесмена $70 тысяч несуществующего долга. Главарь злоумышленников ранее имел общей бизнес с пострадавшим, но они прекратили сотрудничество. Тогда злоумышленник решил "выбить" часть денег у бывшего партнера.

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Источник: korrespondent.net