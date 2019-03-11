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03. 11. 2019

Штормовое предупреждение объявили в Украине

В связи с сильным ветром в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в воскресенье, 3 ноября.

На сайте ГСЧС появилось сообщение с предупреждением об ухудшении погодных условий.

По данным украинских синоптиков, сегодня на всей территории страны ожидаются сильные порывы ветра до 15-20 м/с. В связи с осложнением погодных условий в Украине был объявлен желтый уровень опасности.

Напомним, что ранее Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды на ноябрь. Средняя температура будет незначительно выше среднестатистических показателей - 0+7 градусов.

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Источник: korrespondent.net
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