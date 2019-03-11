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03. 11. 2019

Протестующие в Гонконге разгромили офис информагентства Китая

В Гонконге протестующие подожгли официальное китайское информационное агентство Синьхуа. Об этом сообщает Reuters в воскресенье, 3 ноября.

Демонстранты подожгли входы в станции метро, ​​которые часто закрывались службами, чтобы остановить людей. Также протестующие вытащили две телефонных будки из-под земли, чтобы установить одну из множества пылающих баррикад.

Были также разрушены некоторые магазины и предприятия, в том числе торговая сеть американской сети кофеен Starbucks и офисы китайского информационного агентства Синьхуа.

Ранее полиция также использовала слезоточивый газ в парке в центре города, где собрались тысячи протестующих. Протестующие недовольны предполагаемым вмешательством Китая в свободу Гонконга, в том числе в его правовую систему. Китай отвергает это обвинение.

#Xinhua strongly condemns vandalizing of its #HongKong office by rioters more: https://t.co/STqsAY1soM pic.twitter.com/fOzXX2nmWg

— CGTN (@CGTNOfficial) November 2, 2019

Напомним, в начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова". Полицейские стреляли по протестующим.

Демонстранты также выдвигают еще четыре требования, в числе которых освобождение всех задержанных участников протестных акций и демократизация избирательной системы Гонконга.

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Источник: korrespondent.net
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