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03. 11. 2019

Манафорт обвинял Украину во вмешательстве в выборы

Глава предвыборного штаба Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году Пол Манафорт продвигал идею, что именно Украина вмешивалась в избирательный процесс. Об этом со ссылкой на материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера сообщает Buzzfeed в воскресенье, 3 ноября.

По данным опубликованных материалов расследования, экс-заместитель Манафорта и его бывший деловой партнер Год Гейтс во время допросов рассказал, что Манафорт неоднократно высказывал предположение, что за похищением электронных переписок конкурентки Трампа, демократки Хиллари Клинтон стоит именно Украина, а не Российская Федерация.

Министерство юстиции США по требованию суда начало публиковать материалы расследования спецпрокурора Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.

В обнародованных материалах говорится о том, что Трамп пытался получить доступ к похищенным перепискам своей конкурентки Клинтон.

Ранее СМИ сообщили о ненависти Трампа к Украине. Одной из причин такого отношения к Украине называется убежденность Трампа в том, что Киев помогал демократам во время выборов в США.

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Источник: korrespondent.net
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