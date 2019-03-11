НБУ купил более $4 млрд с начала года

Нацбанк Украины за январь-октябрь 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 4581,5 млн долларов и продал на 479,2 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба НБУ в воскресенье, 3 ноября.

Таким образом, с начала года чистая покупка валюты Нацбанком составила 4102,3 млн долларов.

В течение октября НБУ купил на межбанке валюты на 424,9 млн долларов и продал на 231,0 млн долларов. Сальдо сократилось до 193,9 млн долларов.

По данным НБУ, максимальный объем валюты был куплен в июле - 1271,1 млн долларов.

Напомним, на пятницу, 1 ноября, Нацбанк укрепил курс гривны почти на 18 копеек – до 24,81 гривен за доллар.

В последний рабочий день недели курс доллара на межбанке в продаже вырос на девять копеек и составил 24,87 гривен за доллар, курс в покупке поднялся на восемь копеек – 24,83 гривен за доллар.

Ранее на этой неделе НБУ отменил ограничения на покупку валюты и банковских металлов физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривен в день через кассу банка, финансового учреждения или в системах онлайн-банкинга. Решение вступит в силу с 5 ноября.

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Источник: korrespondent.net