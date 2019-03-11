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03. 11. 2019

На Тернопольщине фура перевернулась и полностью перегородила дорогу

В Тернопольской области произошло ДТП, из-за которого движение по дороге международного значения М-19 временно ограничено. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции области в воскресенье, 3 ноября.

"В связи с оформлением дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи с. Кровинка, Теребовлянского района Тернопольской области, движение по участку дороги М-19 (Доманово - Ковель - Черновцы -Тереблече), где произошло событие, временно ограничено. Тернопольские патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения. Пожалуйста, учтите эту информацию и, по возможности, воспользуйтесь другими маршрутами", - сказано в сообщении.

Как видно из опубликованного фото, грузовик перевернулся и полностью перегородил дорогу.

Напомним, что ранее сегодня в Киеве столкнулись два автомобиля, отчего один из них разорвало пополам. Один человек погиб, еще шестеро пострадали.

Также сообщалось, что под Киевом нетрезвый водитель на внедорожнике BMW наехал на беременную женщину и пытался скрыться с места ДТП. Пострадавшую госпитализировали, а ребенка спасли с помощью кесарева сечения.

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Источник: korrespondent.net
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