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03. 11. 2019

Украина начала отбирать газ из подземных хранилищ

С 1 ноября 2019 года Украина начала отбор газа из подземных газохранилищ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Укртрансгаза в воскресенье, 3 ноября.

По данным компании, объем газа в ПХГ по состоянию на 1 ноября составил 21 778,9 млн кубометров и газохранилища заполнены на 70%.

При этом за сутки было закачано в хранилища 4,12 млн кубометров, отобрано - 8,88 млн кубометров.

До 1 ноября отбор газа из хранилищ не осуществлялся.

Напомним, Нафтогаз сообщил об угрозе срыва отопительного сезона в Днепре и области.
 
Также сообщалось, в Киеве сэкономили 130 млн на отстрочке запуска отопления.

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Источник: korrespondent.net
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