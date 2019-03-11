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03. 11. 2019

В Украину едет глава МИД Эстонии

В Украину с рабочим визитом 4 ноября приедет министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины в воскресенье, 3 ноября.

"В МИД Украины состоятся переговоры руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Эстонии Вадима Пристайко и Урмаса Рейнсалу. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в частности привлечение эстонского опыта в сфере электронного управления и взаимодействия в контексте противодействия вызовам, поддержки Таллином внешнеполитических приоритетов Украины, а также сотрудничества в рамках международных организаций", - сказано в сообщении.

После завершения переговоров, ориентировочно в 12 часов, руководители МИД Украины и Эстонии проведут совместную пресс-конференцию.

Напомним, что в сентябре президент Эстонии посетила Киев, где встретилась с президентом Владимиром Зеленским, которого пригласила в Таллин. Она приезжала в Украину на ежегодный форум Ялтинской европейской стратегией (YES).

Тогда Керсти Кальюлайд заявила в интервью, что главное отличие Украины от других стран бывшего СССР состоит в сильном гражданском обществе, но крайне важно бороться с коррупцией.

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Источник: korrespondent.net
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