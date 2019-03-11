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03. 11. 2019

Российский журналист Бабченко уехал из Украины

 
Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, заявил, что уехал из Украины в Израиль.
 
""Если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю"". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", - написал Бабченко на своей странице в Facebook.
 
"Портнов приехал – Бабченко уехал", - добавил журналист. По его словам, он не захотел ждать "начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями".
 
 
При этом Бабченко сообщил, что собирается вернуться в Украину в будущем.
 
"Три часа лету, и я в Киеве", "Я вернусь. Это временная эвакуация", "Зе - пока еще мой президент. Украина - моя страна. И я жить собираюсь именно в ней", - пишет он.
 
Напомним, что 29 мая 2019 года сначала правоохранители сообщили, что российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста. 
 
Борис Герман, обвиненный в организации попытки убийства Бабченко приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

Источник: korrespondent.net
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