Российский журналист Бабченко уехал из Украины

Российский журналист Аркадий Бабченко, "убийство" которого в мае 2018 года в Киеве инсценировала СБУ, заявил, что уехал из Украины в Израиль.

""Если Украина выберет "кандидата Х" — я сейчас без персоналий, я про общую тенденцию в стране — я на следующий же день начинаю запуск процесса "я сваливаю"". Ровно полгода назад написано… Я сказал. Я сделал", - написал Бабченко на своей странице в Facebook.

"Портнов приехал – Бабченко уехал", - добавил журналист. По его словам, он не захотел ждать "начнется или не начнется в рамках новой концепции "мир-дружба-жвачка" обмен экстрадициями".

При этом Бабченко сообщил, что собирается вернуться в Украину в будущем.

"Три часа лету, и я в Киеве", "Я вернусь. Это временная эвакуация", "Зе - пока еще мой президент. Украина - моя страна. И я жить собираюсь именно в ней", - пишет он.

Напомним, что 29 мая 2019 года сначала правоохранители сообщили, что российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста.

Борис Герман, обвиненный в организации попытки убийства Бабченко приговорен к 4,5 годам лишения свободы.

Источник: korrespondent.net