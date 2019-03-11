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03. 11. 2019

Офис президента опроверг драку Богдана и Баканова

 
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко опроверг информацию СМИ о драке между главой Офиса президента Андреем Богданом и главой СБУ Иваном Бакановым.
 
"Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца. В очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть каког-то доверия. Жаль, что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди", - написал Тимошенко на своей странице в Facebook.
 
 
В субботу, 2 ноября, журналист Станислав Речинский опубликовал пост в Facebook, где утверждал, что в среду, 30 октября, Баканов и Богдан подрались на Банковой, и что с тех пор Богдан не выходил на работу. Журналист также утверждал, что "Богдану выбили зуб".
 
 
По его данным, конфликт произошел из-за разных кандидатур на должность руководителя Главного следственного управления СБУ, которые поддерживали Богдан и Баканов.
 
Ряд СМИ опубликовали эту информацию со ссылкой на Речинского. Позже заявила о ее подтверждении и журналистка Соня Кошкина.
 
Издание Украинская правда сообщает, что не смогло подтвердить информацию. Баканов на просьбу журналиста УП прокомментировать информацию о драке написал: "Очень смешно" и много смайликов.
 
Сам Богдан в субботу вечером написал в Facebook шутливый пост.
 
 
Напомним, что глава Службы безопасности Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона О Службе безопасности Украины. Спецслужбу, в частности, хотят освободить от выполнения несвойственных функций и расширить контрразведывательный вектор.
 
 

Источник: korrespondent.net
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