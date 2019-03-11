Бельгия самая опасная страна ЕС - Евростат

В 2017 году наибольшее количество правонарушений на 100 тысяч жителей было зафиксировано в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Англии и Уэльсе (132) и Португалии (115).

В то же время самые низкие показатели были зафиксированы в Румынии (16), Эстонии и Чехии (По 15), Кипре (14), Словении (12), Словакии и Венгрии (по 9).

Напомним, что федеральная полиция Бельгии поддержала дух Хэллоуина и "объявила в розыск" кино-злодеев и персонажей из фильмов ужасов. Портреты разыскиваемых появились в официальном аккаунте Twitter полиции.