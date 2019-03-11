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03. 11. 2019

Бельгия самая опасная страна ЕС - Евростат

 
Статистическое ведомство Евросоюза привело данные по количеству правонарушений в различных европейских странах.
 
Так, количество зарегистрированных грабежей в странах ЕС за период с 2011 по 2017 год снизилась на 24%, с 522 тысяч до 396 тысяч, свидетельствуют данные Евростата.
 
В 2017 году наибольшее количество правонарушений на 100 тысяч жителей было зафиксировано в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Англии и Уэльсе (132) и Португалии (115).
 
В то же время самые низкие показатели были зафиксированы в Румынии (16), Эстонии и Чехии (По 15), Кипре (14), Словении (12), Словакии и Венгрии (по 9).
 
Напомним, что федеральная полиция Бельгии поддержала дух Хэллоуина и "объявила в розыск" кино-злодеев и персонажей из фильмов ужасов. Портреты разыскиваемых появились в официальном аккаунте Twitter полиции.
 

Источник: korrespondent.net
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