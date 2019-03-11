Столтенберг против исключения Турции из НАТО

"В борьбе против ИГ Турция внесла решающий вклад в физическое уничтожение так называемого халифата. Более того: ни один другой союзник не принимает столько сирийских беженцев, а именно 3,6 миллиона. И ни один другой союзник по НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция", — сказал Столтенберг в ответ на призыв западных политиков исключить Турцию из НАТО.

Также генсек НАТО отметил, что в отличие от Евросоюза, НАТО не имеет механизма, позволяющего приостановить или исключить из своего состава страну-участницу.

Напомним, что в НАТО готовы выделить Украине 40 миллионов евро помощи.