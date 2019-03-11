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03. 11. 2019

Сутки на Донбассе: 6 обстрелов, один военный ранен

 
В воскресенье, 3 ноября, незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня 6 раз, в результате обстрелов ранение получил один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
 
Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
 
5 обстрелов позиций украинских сил было осуществлено в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" - возле Новолуганского, Хутора Свободного, в районе Золотого, вне участка разведения, дважды - близ населенного пункта Луганское. 
 
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник из станковых и автоматических гранатометов обстрелял позиции украинских сил возле Водяного.
 
Вместе с тем продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе н.п. Золотое-4 Луганской области.
 
"Проходит техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности, загрязненной взрывоопасными предметами, которое по графику продлится до 9 ноября", - сообщили в штабе.
 
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский поздравил воинов и ветеранов ракетных войск и артиллерии с профессиональным праздником и выказал требование, чтобы они держали "порох сухим" и были гарантами тишины на Донбассе

Источник: korrespondent.net
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