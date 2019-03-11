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03. 11. 2019

В Станице Луганской завершили укладку металлоконструкций моста

 
В Станице Луганской в воскресенье, 3 ноября, завершили работы по укладке металлоконструкций моста через реку Северский Донец, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации в Facebook.
 
 
Также специалисты провели сварочные работы на металлических конструкциях моста.
 
Мост в Станице Луганской планируют открыть после ремонта до 27 ноября 2019 года.
 
Первую металлоконструкцию смонтировали 31 октября.
 
Напомним, что делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской. Хаависто положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.
 
 

Источник: korrespondent.net
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