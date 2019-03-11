В Станице Луганской завершили укладку металлоконструкций моста

Также специалисты провели сварочные работы на металлических конструкциях моста.

Мост в Станице Луганской планируют открыть после ремонта до 27 ноября 2019 года.

Первую металлоконструкцию смонтировали 31 октября.

Напомним, что делегация Финляндии во главе с министром иностранных дел Пеккой Хаависто посетила с рабочим визитом участок разведения сил и средств №1 в Станице Луганской. Хаависто положительно отметил работу украинской стороны на контрольном пункте въезда-выезда Станица Луганская, а именно проведение ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста и внедрение бесплатного общественного транспорта для гражданских лиц с ограниченной мобильностью.