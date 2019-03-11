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03. 11. 2019

Трамп требует раскрыть информатора о разговоре с Зеленским

 
Президент США Дональд Трамп считает, что информатор, чьи сообщения привели к запуску процедуры импичмента, должен показать себя.
 
"Раскройте разоблачителя и покончите с разводом под названием "импичмент"" - потребовал президент в Twitter.
 
Трамп заявил, что сотрудничающие с демократами СМИ знают, кто он такой, но не хотят раскрывать его личность.
 
 
Напомним, Трамп, комментируя вопрос об импичменте, заявил в субботу, 2 ноября, что он готов принять у себя президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. 
 
Следователи Палаты представителей собрали в поддержку импичмента доказательства того, что Трамп стремился удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи Белого дома с Зеленским. И, по данным следователей, так поступать Трамп решил до тех пор, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена за их деятельность в Украине.
 

Источник: korrespondent.net
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