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03. 11. 2019

Ирина Луценко хочет уйти из Рады - СМИ

Народный депутат от фракции Европейская солидарность Ирина Луценко, супруга бывшего Генерального прокурора Юрия Луценко, написала заявление о досрочном прекращении полномочий депутата, сообщает Украинская правда, со ссылкой на источник в аппарате Верховной Рады.

По данным источника, Луценко написала заявление в связи с состоянием здоровья и планирует работать в парламенте на ближайшей пленарной неделе.
 
Документ в аппарат ВР был подан в пятницу, 1 ноября. 
 
О решении Луценко сложить мандат лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко проинформирован, отметил собеседник.
 
Напомним, что 29 августа на новоизбранная Верховная Рада уволила Юрия Луценко с должности генпрокурора и назначила вместо него Руслана Рябошапку.
 
Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко. 
 

Источник: korrespondent.net
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