В Гонконге из-за политического спора мужчина ранил ножом четырех человек

По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в торговом центре Гонконга, сообщает South China Morning Post.

По информации издания, между нападавшим и потерпевшими вспыхнул спор из-за политических разногласий, в ходе которого мужчина достал из сумки нож и начал наносить удары.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия разгневанной толпой, которая сильно избила его. Напомним, 2 ноября полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ против колонны протестующих. Участники протестов подожгли станции метро и офис официального китайского информационного агентства Синьхуа.

Источник: korrespondent.net