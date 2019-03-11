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03. 11. 2019

В Гонконге из-за политического спора мужчина ранил ножом четырех человек

 
По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в торговом центре Гонконга, сообщает South China Morning Post.
 
По информации издания, между нападавшим и потерпевшими вспыхнул спор из-за политических разногласий, в ходе которого мужчина достал из сумки нож и начал наносить удары.
 
Подозреваемый был задержан на месте происшествия разгневанной толпой, которая сильно избила его.
 
Напомним, 2 ноября полиция Гонконга применила водометы и слезоточивый газ против колонны протестующих. Участники протестов подожгли станции метро и офис официального китайского информационного агентства Синьхуа.
 
 

Источник: korrespondent.net
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