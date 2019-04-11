Пираты похитили моряков у берегов Бенина

Пираты у берегов Бенина напали на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland, похитив девять человек, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.
Пираты похитили 10 турецких моряков с судна у берегов Нигерии
Напомним, в августе у берегов Камеруна пираты захватили девять граждан Китая, восемь граждан Украины и троих России.
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Источник: korrespondent.net
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